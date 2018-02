Garoto propaganda: tuíte de Neymar vai parar em embalagem do McDonald's

Pode ser fazendo o que for, Neymar é um sucesso na web. Com mais de 60 milhões de curtidas no Facebook e quase 90 milhões de seguidores no Instagram, Neymar é o brasileiro mais seguido nas três principais redes sociais. Como vocês imaginam, as marcas adoram aproveitar dessa popularidade. O McDonald's não foi diferente, aproveitou a carona e fechou a parceria no fim do ano passado com o camisa 10.

Aproveitando a popularidade das publicações antigas de Neymar, o McDonald's lançou uma nova campanha: "To afim de um big tasty...", um tuíte de 2011, agora vem impresso na embalagem do sanduíche. Fora o errinho gramatical, lembrando que "a fim" se escreve separado, a iniciativa que faz parte da campanha de lançamento do Duplo Big Tasty e do Big Tasty Chicken Bacon tem feito sucesso nas redes.

To afim de um "big tasty" .. — Neymar Jr (@neymarjr) 22 de fevereiro de 2011

O novo embaixador da marca para a Copa do Mundo tem uma coleção de tuítes despretenciosos com mensagens cotidianas que já caíram no gosto dos internautas. Relembre alguns:

To chegando com os refrii rapaziada !! — Neymar Jr (@neymarjr) 21 de junho de 2011

Acabei de comer um macarraozinho e algumas bolachas passatempo .. vou deitar um pouquinho até a preleçao ! — Neymar Jr (@neymarjr) 9 de março de 2011

Arrumando o guarda-roupa em dia dos namorados ... Kkkk só "yo" mesmo — Neymar Jr (@neymarjr) 12 de junho de 2011