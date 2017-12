Novo goleiro do São Paulo comemora nome na camisa: 'Última vez foi no videogame'

O goleiro Sidão é uma das grandes contratações do São Paulo para 2017. O arqueiro, que se destacou pelo Botafogo no último Campeonato Brasileiro, não escondeu a felicidade de ter sido contratado pelo clube do Morumbi. Porém, a emoção não foi por causa de ter sido escolhido pessoalmente pelo técnico Rogério Ceni e sim pelo fato de ter seu nome em uma camisa.

"Mano, a última vez que tive o nome na camisa foi no modo carreira no videogame. Obrigado meu Deus por essa bênção", disse o goleiro, ao postar uma foto da camisa 12, que utilizará na atual temporada.

Mano a última vez que tive o nome na camisa foi no modo carreira no vídeo game . Obrigado meu Deus por essa bênção. #Deus #JESUS #familia #spfc #avantemeutricolor #ohdeusmaravilhoso #éocorre Uma foto publicada por Sidney: Sidão ⚪⚫ (@sidneygoleiro) em Jan 13, 2017 às 8:42 PST

A postagem, é óbvio, chamou atenção dos seguidores do goleiro, que elogiaram a sua humildade e desejaram sorte apra Sidão. "Além de um ótimo goleiro, é um cara muito humilde! Todo sucesso do mundo para você. Vê se fecha o gol e coloca o Dênis no banco!", comentou um internauta.