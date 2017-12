'Novo Messi' perde gol inacreditável sem goleiro no México; veja

Pela habilidade demonstrada em campo, o atacante argentino Iturbe já foi apelidado até mesmo de 'novo Messi'. Mas neste fim de semana ele protagonizou no México, onde joga atualmente, uma jogada bizarra: perdeu um gol com a meta totalmente aberta, sem goleiro.

Iturbe, que hoje defende o Tijuana, depois de passagens apagadas por alguns clubes europerus, perdeu o gol inacreditável diante da equipe do Pachuca, em jogo válido pela Liga MX, a primeira divisão do país.

Aos 50 minutos do segundo tempo, a equipe de Iturbe vencia por 2 a 1 e, no desespero, até o goleiro adversário partiu para a área. A bola, no entanto, sobrou num contra-ataque, e com o gol livre o 'novo Messi' fez a proeza de chutar para fora.

O Tijuana acabou vencendo por 2 a 1. Veja o lance: