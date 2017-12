Novo presidente do Palermo é ex-CQC e tatuou emblema do clube no mamilo

O novo presidente do Palermo, da Itália, Paul Baccaglini, tem um perfil bem diferente dos cartolas tradicionais: jovem e tatuado, o empresário vem sendo figura constante no marketing da equipe nas redes sociais.

Baccaglini já trabalhou na MTV e foi apresentador do programa "Le Iene", a versão italiana do "Custe o que Custar", o CQC. Segundo o UOL, ele assumiu a presidência do clube por ser um dos fundadores da Integritas Capital, um fundo de investimentos que está concluindo o processo de compra do clube italiano.

Logo em uma de suas primeiras entrevistas como presidente do clube, Baccaglini desabotoou a camisa e mostrou uma tatuagem do emblema do Palermo abaixo de seu mamilo esquerdo.

Na página oficial do Palermo no Facebook, Baccaglini participa de transmissões ao vivo e aparece tirando fotos com torcedores. Veja: