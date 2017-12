Novo proprietário garante que Nottingham Forest 'voltará aos dias de glórias'

O empresário grego Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos desde 2010, é o novo proprietário do tradicional Nottingham Forest, bicampeão europeu, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira pelo próprio clube através de um comunicado. O Forest, que na temporada recém-encerrada escapou do rebaixamento para a terceira divisão inglesa na última rodada da 'Championship', confirmou que Marinakis adquiriu 100% da agremiação.

O empresário destacou que quer devolver o clube aos dias de glória dos anos 70 e 80, quando venceu a Copa da Europa duas vezes, em 1979 e 1980. Para isso, levará consigo alguns homens de confiança do Olympiacos, como Ioannis Vrentzos, diretor executivo do heptacampeão grego e que exercerá o mesmo cargo nos 'Reds', e Nicholas Randall, novo presidente.

Além da Copa da Europa, o Forest tem um título do Campeonato Inglês (1977/1978), dois da Copa da Inglaterra (1897/1898 e 1958/1959), quatro da Copa da Liga Inglesa (1977/1978, 1978/1979, 1988/1989 e 1989/1990) e um da Supercopa da Europa (1979).