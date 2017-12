Contratado do Atlético de Madrid por 30 milhões de euros (R$ 111,5 milhões), o francês Theo Hernández foi apresentado oficialmente no Santiago Bernabéu nesta segunda-feira, 10. E o novo lateral-esquerdo do Real Madrid não fez bonito, não.

Após subir ao gramado com o uniforme merengue, ele tentou (apenas tentou mesmo) fazer algumas embaixadinhas, mas logo perdeu o controle da bola e teve que segurá-la com a mão para não passar mais vergonha.

Apesar de ter passado pelas categorias de base colchoneras, entre 2008 e 2016, Theo Hernández jamais jogou pelo elenco principal do clube. Em sua primeira temporada como profissional, em 2016/17, defendeu o Alavés. O lateral assinou vínculo por seis temporadas com o Real.