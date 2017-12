'Nunca mais': Piqué cria enquete para responder pedido de entrevista à rádio

Uma prática comum no futebol é levar cartão amarelo propositalmente para que o jogador chegue nas fases decisivas da competição sem cartões e, assim, tenha menos risco de ficar de fora de jogos importantes. Sabendo disso, a Rádio Cadena SER criou uma enquete em sua conta no Twitter, antes da partida do Barcelona contra o Valencia, perguntando em qual minuto o zagueiro Piqué levaria o quinto cartão amarelo para chegar limpo na reta final da temporada. Quem acertasse levaria uma camiseta de qualquer time.

Mas o zagueiro não foi advertido pelo juiz e ainda rebateu a brincadeira criando sua própria enquete, perguntando quando deveria dar a entrevista solicitada pela rádio. E a resposta vencedora foi: “Não, nunca mais”.

¡NO LO OLVIDES! Piqué tiene 4 amarillas y parece que hoy forzará la quinta para cumplir ciclo y llegar limpio ante el Sevilla — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de março de 2017

Tienes que decir en #CarruselPiqué EN QUÉ MINUTO verá la amarilla (o si no la verá también vale) ¡SORTEAMOS CAMISETA DE 1ª QUE PREFIERAS! pic.twitter.com/z8EbQz0vpN — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de março de 2017