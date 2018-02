O amor está no ar: Veja as declarações dos jogadores no 'Dia dos Namorados'

O amor está no ar nesta quarta-feira (14), data em que é comemorado o Dia dos Namorados em alguns países. Sabendo disso, o Fera separou as melhores publicações dos jogadores neste dia.

A lista começa com uma declaração do craque Neymar para Bruna Marquezine. Além do jogador do Paris Saint-Germain, diversos outros atletas fizeram questão de homenagear suas companheiras.

Veja as publicações:

Happy Valentine’s Day @brumarquezine love u Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em 14 de Fev, 2018 às 2:20 PST

#happyvalentinesday @mari18freitas dia muito especial . Uma publicação compartilhada por Roberto Carlos (@oficialrc3) em 14 de Fev, 2018 às 4:30 PST

Happy Valentine’s Day @larissa_peereira TeAmo?? Uma publicação compartilhada por ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) em 14 de Fev, 2018 às 3:37 PST

Happy Valentines Day My Love. ???????? Uma publicação compartilhada por Rafael Marques (@r_marques) em 14 de Fev, 2018 às 6:15 PST

Happy Valentine’s Day #loveyou Uma publicação compartilhada por Fagner Lemos (@fagneroficial23) em 14 de Fev, 2018 às 4:36 PST