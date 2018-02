O gol mais bonito do domingo? Salah faz gol à la Messi, assista

Aos 45 minutos do segundo tempo do jogo entre Liverpool e Tottenham, Salah fez mágica. O atacante egípcio pegou a bola, passou por três marcadores em pouquíssimo espaço e bateu por cima do goleiro Lloris para fazer o seu segundo gol e o do time vermelho na partida.

O atacante vem em uma excelente temporada, depois de retornar ao futebol inglês para atuar pelo Liverpool. Este foi o 21º gol do egípcio no Campeonato Inglês, que está em segundo lugar no ranking dos artilheiros do campeonato. Em primeiro está um dos jogadores do adversário desta tarde, Harry Kane, com 22.

Ainda que o gol tenha saído no finalzinho do jogo, o Liverpool não conseguiu ficar com a vitória. Aos 48, o árbitro apitou pênalti de Van Dijk em Lamela, e Harry Kane, que já havia perdido penal mais cedo na partida, converteu. O placar final foi de 2 a 2, que manteve o Tottenham na quinta posição e fez o Liverpool subir à terceira momentaneamente - o Chelsea pode ultrapassar se não perder para o Watford na conclusão da rodada.

Veja como foi o gol: