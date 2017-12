'O Maracanã sempre foi a casa do Flamengo', desabafa Galvão durante transmissão

A noite de quarta-feira foi de festa para os flamenguistas. Os torcedores voltaram ao Maracanã para prestigiar a vitória do rubro-negro por 4 a 0 sobre o San Lorenzo, pela estreia na Copa Libertadores.

O palco da partida, velho conhecido dos torcedores, contagiou até Galvão Bueno, que durante a transmissão do programa Troca de Passes, cobrou uma decisão sobre o futuro do estádio. "O Maracanã é a casa do Flamengo, historicamente. 'Sempre foi a casa do Flamengo desde que o Maracanã existe, em 1950. O Flamengo gastou mais de R$ 1,3 bilhão para colocar, fez agora um esforço para, do dia 22 pra cá, recuperar, na medida do possível. A partir de agora, terminou o jogo, o Maracanã volta a ficar sem dono. Alguém tem que tomar uma atitude para colocá-lo em condições de ser utilizado, para que possa ser a casa do Flamengo. O Botafogo tem um estádio lindo, mas foi durante muitos anos a casa do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do futebol carioca. Do futebol mundial, é um patrimônio mundial o Maracanã'', desabafou.

Galvão também destacou que as partidas do Flamengo no Maracanã apresentam um clima especial para os fãs. "Teve um momento que cheguei a dizer para o Júnior: 'a torcida está melhor do que o time, está mais importante que o time'. Tentou carregar o time. Ou seja, por mais novo que o jogador seja no Flamengo, pode estar na primeira temporada, fazendo o primeiro jogo, mas quando ele vem jogar no Maracanã lotado pela torcida, com esse entusiasmo, é diferente''.

"Bonito você ver crianças, uma menina no colo da mãe, um menininho nos ombros do pai, a família, isso é o esporte. No momento do mundo tão difícil, de tanta violência. No momento do país, tão difícil, de tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanta violência na cidade do Rio de Janeiro, também, é importante, o esporte pode, sim, dar uma lição de cidadania e de comportamento. Foi muito bonito ver as família hoje aqui no Maracanã'', concluiu Galvão.