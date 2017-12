'O matador': Ídolo do Palmeiras, Evair relembra carreira em autobiografia

Foram 18 anos de carreira profissional como jogador, 12 clubes, quase 400 gols, dezenas de títulos e um apelido que, até hoje, arrepia torcedores (especialmente os palmeirenses): O matador. Um dos maiores atacantes do futebol brasileiro lançou nesta sexta-feira uma autobiografia, escrita em parceria com o escritor Renato de Sá, que leva seu nome e apelido, em evento realizado na Federação Paulista de Futebol.

Em 327 páginas, o ex-jogador conta a história de sua vida, relembrando gols marcantes, passagens por grandes clubes, como o Palmeiras, Vasco da Gama, São Paulo e Atalanta, e a Seleção Brasileira, deixando claro que o intuito não é polemizar ou se tornar um "Best-Seller", mas atingir o objetivo que foi sua meta durante toda a carreira: inspirar.

"Essa biografia demorou nove anos para ser escrita. Foi um processo complexo, que demandou um esforço de memória muito grande para lembrar de tanto que consegui atingir em minha carreira. Temos grandes passagens no livro, como o gol do título paulista de 1993 pelo Palmeiras, que tirou o clube de uma fila de 16 anos, o título da Libertadores, também pelo Palmeiras, e algumas tristes, como a decisão do Mundial de 1999, a Copa do Mundo de 1994, e outras. Tenho certeza que, assim como eu, contando essa história, o leitor irá se emocionar", disse Evair, antes de completar: "Mas deixo claro uma coisa: o título não é meu, é do escritor (risos). A palavra 'Matador' é um pouco forte, não é? (risos). Mas tudo bem, confesso que, em alguns momentos da minha vida, consegui fazer algumas coisas que muitos julgavam impossíveis".

O livro, inclusive, conta com um recurso especial. Em diversas páginas, o leitor encontrará um QR Code (uma espécie de código de barras), que visualizado por meio de um aplicativo no celular, mostrará ao leitor, agora espectador, vídeos de lances e gols marcantes da carreira de Evair. "Essa novidade traz uma interação ainda maior a quem estiver lendo o livro. A possibilidade de ver lances da carreira do Evair fará com que aqueles que viveram essa época, relembrem, enquanto os mais jovens, que não tiveram a oportunidade de vê-lo jogar, conheçam mais sobre esse grande ídolo e tenham a certeza do porquê essa biografia é tão importante", afirmou o editor da Editora Onze Cultural, Marco Piovan.

Já Renato de Sá, responsável por escrever sobre um de seus maiores ídolos, resumiu a razão de escolher Evair como personagem para a biografia. Palmeirense, o pesquisador cresceu assistindo aos gols do camisa 9, até hoje lembrado pelos palmeirenses como um dos maiores responsáveis pelo primeiro título da equipe em 16 anos: o Paulistão de 1993, sobre o Corinthians. "A escolha do nome do Evair foi muito simples: cresci com seus gols e, sem dúvidas, assim como a maioria dos palmeirenses, o tenho como maior ídolo e o considero o maior atacante que já vestiu a camisa 9 da minha equipe. Contar sua história foi um prazer que apenas as páginas do livro foram capazes de contar. Espero que o leitor se emocione com a biografia tanto quanto eu".

A venda do livro "Evair - O matador" será aberta oficialmente a partir do dia 28 de abril, e acontece nas Academia Store (as lojas oficiais do Palmeiras), nas melhores livrarias do país e por meio do site www.evair9oficial.com.br. O lançamento oficial da biografia acontece na Livraria Cultura da Avenida Paulista, no dia 15 de maio, às 18h.