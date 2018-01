'Obrigado por tudo!': torcida do Verdão agradece Mina na chegada ao Barcelona

Yerry Mina é o novo reforço do Barcelona para a temporada de 2018. Por cerca de R$ 45,6 milhões, o jogador do Palmeiras acertou a sua transferência para o clube catalão.

+ Zagueiro é apresentado no Grêmio, mas confunde time e elogia o Inter

+ Ribéry: 'Senti que me roubaram a Bola de Ouro de 2013 para darem a CR7'

+ Com volta de Tevez ao Boca, Neymar tem o maior salário do futebol mundial; veja lista

A notícia já era esperada pela torcida alviverde, o Barcelona tinha um acordo assinado em 2016 de preferência de compra por Mina para depois da Copa do Mundo da Rússia por R$ 35 milhões. Porém, preferiu antecipar a contratação e renegociar toda a operação em janeiro para solucionar um problema de opções para a defesa.

Com a confirmação, os palmeirenses manifestaram o carinho pelo jogador nas redes sociais: "Obrigada por tudo", escreveu um dos torcedores.

Veja a repercussão:

Não tenho dúvidas que será um dos principais zagueiros do mundo.

Campeão Brasileiro em 2016, Yerry Mina acertou com o Barcelona e não joga mais pelo Palmeiras.

49 jogos e 9 Gols, Yerry Mina se despede do Palmeiras , Campeão Brasileiro em 2016, Gols em todos os clássicos, 2 Gols em cima do Corinthians em Itaquera.

Sucesso sempre, Mina. Você representou enquanto esteve aqui. As portas do Palmeiras, sempre estarão abertas a você!

Borja ao saber que seu parceiro Mina saiu do Palmeiras... pic.twitter.com/Codlh8EJkG — SEP DA DECEPÇÃO™ (@sepdadecepcao) 6 de janeiro de 2018

A torcida não pode ficar bravo com o Mina. Desde que chegou sempre respeitou e aprendeu gostar do Palmeiras. Ele está indo para o Barcelona, uma oportunidade para sua carreira. Seja feliz como foi aqui. — CHIQUEIRO NA REDE (@chiqueironarede) 5 de janeiro de 2018

E o Mina é outro que vai embora. Pro Barcelona, não tem nem o que discutir. Infelizmente, a realidade do nosso futebol é essa, os craques vão cedo. Sorte do Palmeiras de ter contado com ele durante 1 ano e meio. — André Galvão (@andregalvaofer) 5 de janeiro de 2018