'Obsessão' da torcida pela Libertadores inspira nova camisa do Palmeiras

O canto que vem das arquibancadas é a inspiração do novo uniforme do Palmeiras. A nova camisa, feita especialmente para celebrar a paixão do torcedor, é predominantemente verde, com três listras brancas laterais. A gola em V traz a palavra "Obsessão" na parte de trás.

Outra novidade, o escudo do Palmeiras está bem maior, relembrando os distintivos usados nas camisas do passado. E logo abaixo do símbolo, a frase "limited edition" escrito em dourado. "Essa camisa é uma homenagem à torcida do Palmeiras que lota o Allianz Park e empurra o seu time para mais uma conquista. Fizemos um modelo com as cores tradicionais, um verde escuro clássico. Um modelo que todo colecionador vai querer ter", afirma Luiz Gaspar, head de Futebol da Adidas no Brasil.

A camisa já pode ser adquirida a partir desta quarta-feira no site da Adidas, lojas próprias da marca e lojas oficiais do clube. A partir do dia 19, o uniforme estará disponível nas principais lojas esportivas do país ao valor de R$ 299,99 (masculino) e R$ 279,99 (infantil).