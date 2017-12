Obsessão: Palmeiras lança novo uniforme de olho em título da Libertadores

O principal objetivo do Palmeiras neste ano é vencer a Libertadores. Ninguém esconde esse desejo, que já foi exposto pelos jogadores, dirigentes e patrocinadores do clube que investiram para montar um elenco forte, contratando nomes de peso como Felipe Melo, Borja, Guerra, entre outros.

Nesta segunda-feira, o clube deu mais um sinal de como o título é fundamental para o clube. Usando Felipe Melo como garoto propaganda, a forncedora de material esportivo mostrou pequenos detalhes do novo manto do Verdão. A empresa revelou que a camiseta levará a palavra "obsessão" bordada, remetendo a um canto da torcida alviverde, que diz: "Daria a vida inteira para ser campeão. A taça Libertadores: Obsessão".

Em outro post publicado no Twitter, a empresa ainda usou torcedores com tatuagens do Palmeiras carregando o novo uniforme, sem revelar muito detalhes da camisa, que ainda não tem data de lançamento definida.