Oferecendo farinha e açaí, time amazonense 'entra em leilão' por Neymar

Pouca gente conhecia o São Raimundo Esporte Clube, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Amazonense. Isso, porém, acabou nesta quarta-feira. Com muito bom humor, a equipe entrou na disputa para garantir a contratação de Neymar, alvo do Paris Saint-Germain, que pagaria mais de R$ 800 milhões por ele.

"Estamos trabalhando forte para termos um bom time para a Série B do Campeonato Amazonense. Com isso, vamos entrar na briga para tirar o Neymar do Barcelona. Como a nova gestão do São Raimundo vai sempre prezar pela transparência, está sendo realizado uma grande engenharia de marketing para viabilizar a proposta que cobrirá a oferta do PSG, sendo salários e regalias", publicou o clube em suas redes sociais, levando os torcedores à loucura.

Para "conseguir" a contratação, o clube inovou, oferecendo inúmeras regalias ao craque da seleção brasileira, como 14 miltros de açaí por semana, 10 kg de farinha, a presença em um desfile de carnaval e até mesmo um veículo movido a gás natural.

Para deixar a brincadeira ainda mais real, o clube chegou até mesmo a simular uma declaração de amor fictícia de Neymar, em que ele mostra toda a sua admiração por Delmo, considerado o maior ídolo do São Raimundo "É uma honra vestir a mesma camisa que Delmo usou nos anos de glória. A proposta é boa e gostaria de fazer história no ano do centenário".

Que figuras, hein?!