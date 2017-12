Um dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, Jakson Follmann ainda segue evoluindo após o episódio. Na manhã desta segunda-feira, o goleiro publicou um vídeo em que aparece correndo pela primeira vez no campo desde o incidente na Colômbia, em novembro de 2016.

"Momento ímpar na minha recuperação. Começo de semana sensacional. Minha primeira corrida no campo. Devagar se vai longe. Obrigado, meu Deus", colocou o ex-jogador na legenda da publicação.