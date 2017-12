Olheiro do Hoffenheim nega que tenha encontrado Firmino no Football Manager

Dois dias depois que a notícia de que Roberto Firmino foi encontrado pelo Hoffenheim através do jogo Football Manager ter viralizado, o próprio olheiro do clube alemão tratou de desmentir a história. Ao site oficial do time, o ex-goleiro Lutz Pfannenstiel declarou que toda essa história é "uma loucura".

"Eu joguei futebol em seis continentes, mas aparentemente há um sétimo continente chamado 'Absurdistão'! Tudo isso é um grande absurdo. Eu nunca disse uma palavra sobre Football Manager durante toda a entrevista. Eu nem mesmo joguei esse jogo. Para dizer a verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Pelo menos agora eu sei que isso existe. Eu conheci o Miles Jacobsen [um dos criadores do jogo] no dia da entrevista, e ele é um cara muito legal. Me explicou que os clubes da Premier League muitas vezes usam dados coletados do jogo. Mas isso é novo para mim, nunca pensei em fazer isso."