Olho roxo de Cristiano Ronaldo assusta em treino do Real Madrid

Na volta do Real Madrid aos treinamentos, nesta terça-feira, 23, dois dias depois da goleada por 7 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, o olho de Cristiano Ronaldo continuou chamando a atenção.

O lado esquerdo do rosto do português segue inchado e roxo abaixo do olho. O hematoma é consequência do choque com o zagueiro suíço Fabian Schär, no momento em que marcou seu segundo gol no jogo, o sexto do Madrid no jogo.

A foto marcante do lance é que o camisa 7 se olha através de um celular o estrago em seu rosto.

O Real Madrid divulgou um vídeo mostrando o atendimento médico ao português nos vestiários do Santiago Bernabéu (veja abaixo).

Na coletiva depois da partida, o treinador Zinedine Zidane informou que Cristiano "levou dois ou três pontos" na região.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Leganés, nesta quarta-feira, 24, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu. No primeiro jogo, os madridistas venceram fora de casa por 1 a 0.