Onda de falsificação faz Marrocos adiar lançamento de uniforme para a Copa

A seleção marroquina entrou em um acordo incomum com a Adidas, sua fornecedora de material esportivo, para atrasar o lançamento dos uniformes oficiais que o time usará na Copa do Mundo, na Rússia. O motivo, de acordo com a imprensa local, são os altos índices de falsificação de camisas esportivas no país.

De acordo com o jornal marroquino Al-Massae, várias lojas no país já vendem versões falsificadas de camisas que serão utilizadas da Copa - inclusive da seleção local, ainda que o modelo nem tenha sido divulgado.

A revista FourFourTwo informou que a previsão de lançamento inicial era para antes dos últimos amistosos da semana passada, mas o risco de grande perda de ganhos financeiros com as camisas durante os dois meses que antecedem o Mundial fizeram a federação marroquina repensar o lançamento.

Nas redes sociais, fãs de futebol disputem possíveis modelos com base nos uniformes da seleção portuguesa - que tem as mesmas cores do time marroquino.