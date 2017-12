Ônibus do Corinthians é danificado em chegada ao clássico no Morumbi; veja

Antes mesmo da bola rolar, um episódio lamentável marcou o clássico entre São Paulo e Corinthians deste domingo. O ônibus que levava a delegação do Corinthians ao Morumbi foi alvo de pedras e pedaços de madeira durante a chegada à rua de acesso do estádio. Um dos objetos atirados trincou o para-brisa do veículo. Felizmente, ninguém se feriu.

Por determinação da Secretaria de Segurança Pública, o clássico é disputado com torcida única, sem a presença de corintianos. O Corinthians optou por um ônibus "à paisagem" sem a identificação do clube, mesmo assim não escapou do vandalismo de parte da torcida do São Paulo.

Esta não foi a primeira vez que a delegação do Corinthians é atacada no Morumbi. Em outros clássicos diante do São Paulo no estádio o ônibus do clube também foi atingido por pedras, latas de cerveja e pedaços de madeira.

Neste vídeo é possível ver quando uma pedra atinge o ônibus do Corinthians #trmorumbi pic.twitter.com/4i873J36fC — Martín Fernandez (@mart_fern) 24 de setembro de 2017