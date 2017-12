Ônibus do Mogi Mirim é abandonado em posto na Rodovia dos Bandeirantes

Torcedores fotografaram o ônibus do Mogi Mirim aberto e abandonado em um posto de gasolina na Rodovia dos Bandeirantes, altura de Jundiaí, interior de São Paulo.

O veículo está à venda como parte do esforço da diretoria para pagar salários e tentar reverter o péssimo momento vivido pelo time. Sem receber, os jogadores se recusaram a entrar em campo no fim de semana contra o Ypiranga, pela Série C do Campeonato Brasileiro, fato que levou o Mogi a perder por WO.

Segundo o portal Globoesporte, que publicou a imagem, o vereador de Mogi Geraldo Bertanha, ex-assessor do clube na gestão de Rivaldo foi quem encontrou o ônibus no local. O portal informou que um funcionário do posto disse que o veículo está há vários dias no local, sem nenhum representante do clube ter aparecido ali.

O ônibus foi colocado à venda pelo presidente do Mogi Mirim, Luiz Henrique de Oliveira, para conseguir dinheiro para os salários. O clube, porém, não comentou o assunto.

Temendo um segundo WO no Brasileirão da Série C, o que poderia caracterizar o abandono da competição e consequente eliminação, o clube vai receber uma verba da Federação Paulista de Futebol para quitar ao menos parte das pendências com os jogadores.