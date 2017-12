Ônibus do Vasco quebra, jogadores chegam ao estádio de táxi e web não perdoa

Realmente a fase do Vasco não é das melhores. Fora da Copa do Brasil, sem o título do Campeonato Carioca e cotado para ser um dos rebaixados no Campeonato Brasileiro, o clube sofreu com um incidente neste sábado. Enquanto se dirigia para São Januário, para o clássico contra o Fluminense, o ônibus da equipe quebrou e os jogadores tiveram que utilziar táxis para chegar ao estádio.

O automóvel apresentou defeito na Linha Amarela, via expressa que liga a Barra da Tijuca até a Zona Norte e, como tiveram que adaptar uma outra forma para chegar ao estádio, os jogadores se atrasaram, chegando a São Januário com menos de uma hora de antecedência para o duelo com um dos maiores rivais.

A internet, obviamente, não perdoou o problema do ônibus. Veja as melhores reações:

Vasco acabou de chegar em São Janu pic.twitter.com/f5U5KiCSbi — essediafoilouco™ (@thatdaywascrazy) 27 de maio de 2017

Barrado no Vasco, Nenê pode ser trocado pelo ônibus do América-TO. pic.twitter.com/0ENHTIVE74 — AméricaFCTO (@AmericaFCTO) 27 de maio de 2017

Malandro é o Nenê que vai pro jogo no táxi do genrão pic.twitter.com/9YHypkxq1E — Chandler (@bing_fla) 27 de maio de 2017

POLÊMICA NA TORCIDA

Na última noite antes do jogo, a torcida do Vasco fez uma "recepção" ao Fluminense, com bexigas coloridas e faixas em alusão à Série C, que o tricolor disputou uma vez.