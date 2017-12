Susto: ônibus do Vasco tomba e deixa 22 jogadores do sub-17 feridos

O time sub-17 do Vasco passou por um susto na tarde deste sábado, voltando para casa após a partida contra o Friburguense, pelo estadual. O ônibus que transportava a equipe tombou em uma curva na estrada na descida da serra, perto da cidade de Cachoeira de Macacu. O veículo perdeu o controle depois de ter batido contra um caminhão.

Segundo o relato do Extra, 22 pessoas, entre jogadores titulares, reserva e comissão técnica, chegaram ao hospital da cidade com ferimentos, mas sem gravidade.

O jogador Douglas Carvalho, de 17 anos, atacante do time, foi o que teve a lesão mais grave. Ele sofreu uma fratura no fêmur e passa por uma cirurgia. De acordo com o administrador do hospital, Adriano Franco, todos os demais jogadores já foram atendidos e medicados. Alguns foram transferidos para hospitais do Rio de Janeiro.

Jogadores e integrantes da comissão técnica publicaram fotos do acidente nas redes sociais.