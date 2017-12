Ônibus quebra, e time argentino chega a estádio em viaturas de polícia

Há uma semana, o ônibus do Vasco quebrou no caminho para o clássico diante do Fluminense e o elenco teve que ir a São Januário em táxis chamados pela diretoria. Neste final de semana, outro time sofreu do mesmo problema, mas teve que acionar um outro serviço local.

No último sábado, o transporte do Talleres quebrou e o time não tinha como chegar ao estádio Estádio Alfredo Martín Beranger, casa do adversário Temperley, com quem jogaria pela 27ª rodada do Campeonato Argentino.

Sendo assim, os jogadores foram colocados em vans e escoltados pela polícia no caminho. Nem as viaturas foram desperdiçadas, já que alguns membros da comissão técnica foram na cabine e outros jogadores, na caçamba da caminhonete.

Apesar do esforço, a equipe acabou derrotada por 2 a 1. Com o revés, o Talleres ficou com 40 pontos na 12ª colocação, logo abaixo da zona de classificação à próxima edição da Copa Sul-Americana. Já o Temperley é o 18º, com 33 pontos.