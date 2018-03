Operadora dá 11 minutos de graça no celular para cada gol de Salah

Os egípcios estão tão impressionados com o desempenho do astro de sua seleção, Mohamed Salah, do Liverpool, que uma multinacional com forte atuação no país decidiu realizar uma promoção curiosa: 11 minutos de chamadas grátis para cada gol que o atacante marque no campeonato inglês.

A Vodafone, multinacional britânica, lançou a promoção no Egito e usou o ex-jogador de equipes como Roma e Fiorentina para ser a estrela da campanha, sucesso nas redes sociais. A opção, chamada de "Mo Salah World Rate", vale até o fim do campeonato inglês e teve uma ótima repercussão no país.

As atuações de Salah têm chamado a atenção de grandes clubes europeus, como o Real Madrid e o Barcelona. O jornal inglês The Sun informa que o Liverpool só venderia o jogador pelo valor de 227 milhões de euros (R$ 918 milhões), o que configuraria a maior transação da história do futebol, atrás apenas da venda de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Salah já marcou 36 gols em 41 partidas pelo Liverpool, o máximo que um único jogador fez em uma temporada de estreia.