Contra calor, operários da Catar-2022 terão capacetes com ventilador

Para tentar diminuir a temperatura do corpo dos trabalhadores das obras para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, um grupo da Universidade do Catar, em Doha, desenvolveu um capacete que ventila ar gelado. Segundo os desenvolvedores, o novo item é apenas 300 gramas mais pesado que um capacete convencional e pode reduzir a temperatura corporal do operário em até 10ºC.

"O conceito é usar um ventilador movido a energia solar que soprará ar em um material refriado no topo do capacete, que depois descerá no rosto do trabalhador e criará um micro-clima mais resfriado a ele", explicou Saud Abdul-Aziz Abdul-Ghani, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Catar. Ainda segundo o professor, "com a redução de temperatua na cabeça e no rosto, o resto do corpo naturalmente irá garantir que os trabalhadores tenham um fluxo de ar mais frio para se refrescar durante o dia".

Devido ao forte calor durante a época de verão no Catar, a Copa do Mundo de 2022 será disputada entre 21 de novembro a 18 de dezembro.