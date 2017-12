Organizada do ABC diz que não vai tolerar 'bambi' na torcida alvinegra

A Guarra Alvinegra, maior torcida organizada do ABC, próximo adversário do São Paulo na Copa do Brasil, utilizou o Facebook para enviar "recado" aos torcedores são-paulinos, antes de partida na próxima quarta-feira. "Estamos aqui para promover a paz, a pacificação e um evento voltado para as famílias", diz publicação ressaltando que não irá "tolerar a presença de torcedores do São Paulo nas dependências da torcida do ABC".

Apesar de afirmar que o objetivo é separar as torcidas, evitando possíveis confrontos, o texto é acompanhado de uma imagem com um "detector de Bambi", forma pejorativa de se referir aos torcedores do tricolor paulista. "Torcedor do São Paulo: você será bem-vindo... NO SEU SETOR! Compre um dos 1.500 ingressos disponíveis e não der sorte ao azar", diz publicação.

São-paulinos responderam a provocação, relembrando que os torcedores do ABC foram bem recebidos no primeiro jogo realizado no Morumbi, no dia 8 de março. Em meio as discussões, alguém respondeu utilizando o perfil da página: "Amigo, você está curtindo o esporte errado. Bambi é uma provocação sadia. Vá assistir golf ou tênis, é mais a sua cara. SOMOS GANG!"