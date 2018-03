Organizada do São Paulo prepara boicote ao time: 'não entrem no Morumbi'

Depois de mais uma vitória do Palmeiras no Choque-Rei, a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, prepara um boicote para a partida de domingo. A equipe Tricolor enfrenta o Red Bull Brasil, no Morumbi, às 17h, pela última rodada do Campeonato Paulista.

Embora o time tenha conseguido a classificação para as quartas de final do Paulistão, depois da derrota por 2 a 0 no Allianz Parque os torcedores decretaram luto pelo clube e prometeram não entrar no estádio no próximo fim de semana. Além do Estadual, o São Paulo também disputa a Copa do Brasil.

Morumbi Zero Domingo Faixas de Protestos Nariz de Palhaços Camisa Preta Todos Levem,Cruz e velas. Ninguém entrar no Morumbi. Ou aderi o movimento agora Ou cale-se para sempre. Se Apoia somos vendidos Se Protesta somos Marginais E você Torcedor são-Paulino Vai ficar de Fora? pic.twitter.com/JWXQs8sYAB — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 9 de março de 2018

A proposta do grupo de torcedores organizados é receber o ônibus da delegação com faixas de protesto, apitos, narizes de palhaço e camisas pretas. Em menos de 20 dias a torcida esteve no CT Barra Funda duas vezes: uma para apoiar, outra para protestar - depois da derrota para o Ituano por 2 a 1.

Dessa vez a ideia é reclamar da situação do clube, que não conquista um troféu desde a Copa Sul-Americana de 2012, além de mostrar insatisfação com os dirigentes e pedir a saída do técnico Dorival Junior e de seu auxiliar Lucas Silvestre. Após a queda do treinador na manhã desta sexta, toda a pressão vai para as costas da direção do clube.