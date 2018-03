Organizada do São Paulo promete reparação a criança que teve camisa furtada

A diretoria da Torcida Independente Tricolor, principal organizada do São Paulo, emitiu uma nota nesta segunda-feira em que se posiciona a respeito de um suposto furto ocorrido após a vitória tricolor sobre o Linense por 2 a 1 no último domingo.

De acordo com a nota, um membro da organizada - já identificado - teria furtado a camisa dada pelo meia Nenê a uma criança e seu tio, que estavam na arquibancada do estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

A organizada pede desculpas aos torcedores, lamenta o ocorrido e diz ter recuperado a camisa. A Independente ainda promete compensar tio e sobrinho com uma viagem paga para que os dois assistam a um jogo do São Paulo no estádio do Morumbi.

"Não é de nossa índole compactuar com o que, as vezes, foge ao nosso controle", informa a organizada. "Mas está no nosso controle reparar o erro."