Orgulho! Romário comemora primeiro gol do filho com a camisa do Figueirense

A noite de quarta-feira foi de comemoração para Romário. Marcando presença no estádio Orlando Scarpelli , o ex-atacante comemorou o primeiro gol do filho com a camisa do Figueirense, em sua primeira partida como titular.

Romarinho balançou a rede e ainda garantiu a vitória do Furacão contra o Brusque, por 1 a 0. Nas redes sociais, o tetracampeão mundial fez questão de compartilhar o feito com os fãs. Em sua primeira publicação após o jogo ele divulgou uma selfie tirada durante a comemoração: "Tomaaaaaa! 1 a 0 Figueira com gol dele: Romarinho", escreveu.

Romário ainda publicou uma foto ao lado do filho no estádio, um vídeo com o lance do gol e, é claro, não poderia faltar a comemoração, que foi registrada em uma temakeria.

Veja os posts:

Toooomaaa. Uma publicação compartilhada por Romário Faria (@romariofaria) em 24 de Jan, 2018 às 5:04 PST

Tooomaaa caraaaaleeeeooooo. 1x0 Figueira gol dele @romarinhoo11 Uma publicação compartilhada por Romário Faria (@romariofaria) em 24 de Jan, 2018 às 4:24 PST

Chuuuupaaaa. Kkkk Uma publicação compartilhada por Romário Faria (@romariofaria) em 24 de Jan, 2018 às 6:20 PST