Os gremistas não estão sabendo lidar com os boatos de saída do Geromel; veja

Segunda-feira costuma ser um dia difícil para quase todo mundo, mas foi pior para os gremistas. Após ganhar o primeiro título de importância nacional em 15 anos, os torcedores do time estavam confiantes que o penta na Copa do Brasil seria o início de uma nova fase de glórias, mas essa sensação mudou com a proliferação de boatos sobre uma possível saída do zagueiro Geromel.

Os rumores aumentaram após o empresário do jogador afirmar, em entrevista, que recebeu duas boas propostas de outros clubes. Em seguida, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, anunciou que ambas foram negadas pela direção do time e ressaltou que o contrato de Geromel se estende até o fim de 2019.

O Grêmio poderia fazer o seguinte trato, podem comprar o Geromel, mas tem que passar pelo Kannemann primeiro — Cumbia Libre™ (@Martinkovic5) 23 de janeiro de 2017

As declarações, contudo, não tranquilizaram os gremistas, que até tentaram "enganar" os negociadores postando supostas declarações de apoio à contratação do gremista, mas utilizando fotos de Bressan, zagueiro reserva que não grande prestígio com a torcida.

Outros torcedores até sugeriram um desafio: os chineses ou europeus podem levar Geromel, mas somente se conseguirem passar pela marcação do outro titular da defesa tricolor, o argentino Kannemann. Por outro lado, os colorados provocaram com imagens do zagueiro Índio, campeão de duas Libertadores e um mundial pelo Inter.

Veja as postagens abaixo:

Atenção clubes da Europa: ESTE é Pedro Geromel. Não acreditem em outra imagem. https://t.co/wwbhCoZZ8s — Insta - rafael_serra (@Rafael_Serra) 23 de janeiro de 2017

Eu peguei um amor tão grande pelo geromel que é como ele fosse da minha família já — cissa (@efeitoddl) 23 de janeiro de 2017