Oscar acredita que Super Liga Chinesa pode chegar ao nível da Premier League

O meia Oscar é a mais recente contratação de peso do futebol chinês. O Shanghai SIPG desembolsou 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 204 milhões) para tirar o jogador do Chelsea e paga cerca de 500 mil libras (R$ 1,9 milhão) por semana ao brasileiro, de acordo com a imprensa britânica.

Com o grande investimento em nomes do futebol europeu, Oscar acredita que a Super Liga Chinesa pode um dia rivalizar com a Premier League, maior campeonato nacional de clubes do mundo. "Se eles continuarem dessa maneira, talvez sim, porque eles têm muitos bons projetos", delcarou Oscar à emissora britânica Sky Sports. "Claro que o Campeonato Inglês tem um nível superior de jogadores, mas os atletas chineses são muito bons. Eles ajudam muito os novos jogadores e eu espero que eles continuem isso porque eu vim para ajudar", completou.

"A transferência para a China foi boa para mim, para o Chelsea e para o Shangai. Estou muito feliz por vir para a Super Liga Chinesa", acrescentou. Além de Oscar, a o futebol chinês já conta com outras grandes estrelas do futebol mundial, como Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Obi Mikel, Ramires e Jackson Martinez.