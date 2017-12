Oscar Roberto Godói critica atitude do 'gato' da Copinha e do Audax

No último domingo, Heltton Matheus, o "gato" da Copinha, esteve no programa Mesa Redonda, da emissora Gazeta, para explicar o incidente e pedir perdão aos torcedores do Paulista. Durante o debate, o jogador contou que decidiu usar a carteira de identidade de outra pessoa devido à situação ruim em que seu família se encontrava. Durante todo o programa, Heltton se mostrou ciente do erro que cometeu e pediu uma segunda chance ao povo de Jundiaí.

Nas redes sociais, no entanto, o vídeo que viralizou foi da declaração do comentarista Oscar Roberto Godói, que criticou a oportunidade dada pelo Osasco Audax ao garoto. "Não dá para ficar muito indignado, você que faz tudo corretinho não tem a oportunidade de ser jogador de futebol. Quantos garotos foram prejudicados pela atitude deste rapaz? Hoje ele vai ter contrato assinado. Quer dizer, aquele que agiu errado, está se beneficiando. Você, que ficou pelo caminho, agindo corretamente, não vai ter a oportunidade. Será que o Audax, através do Vampeta, vai dar uma chance para você?", disse o ex-árbitro.

Apesar das críticas a Heltton, Godói pediu para que a cidade de Jundiaí e os torcedores do Paulista perdoem o garoto, "para dar mais uma chance vida, de oportunidade para a pessoa ser decente". "Não tenham além do que já passou", completou.