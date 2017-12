Ouça a narração emocionada de Rafael Henzel no gol que pôs a Chape na Libertadores

Na semana em que o desastre de Medellín completou um ano, a Chapecoense agora fez o Brasil se emocionar de felicidade. Com o gol de Túlio de Melo, nos acréscimos da partida contra o Coritiba, o time catarinense venceu por 2 a 1, chegou à oitava colocação e se garantiu na fase preliminar da Copa Libertadores de 2018.

O feito é algo extraordinário pela situação do clube, obrigado a refazer todo o elenco depois da queda do avião, em novembro do ano passado. Apesar de ter flertado com a zona do rebaixamento, o alviverde de Chapecó conseguiu evitar o descenso e ainda ficar na primeira metade da tabela.

+ Liberta, Série B e zona morta: redes sociais repercutem rodada final do Brasileirão

+ Carro invade e dá duas voltas no campo em partida sub-18 nos Emirados Árabes

+ Siga o Fera no Twitter!

A classificação da Chape ficou ainda mais emocionante na voz de Rafael Henzel, narrador que sobreviveu ao acidente. Enquanto transmitia o gol de Túlio de Melo, o jornalista não conteve as lágrimas, causando comoção nos ouvintes e também em seus colegas da Rádio Oeste Capital.

"O meu coração transborda de felicidade! Túlio! Túlio de Melo! Um ano depois, a Chapecoense chega ao gol da pré-Libertadores", começou o narrador, antes de embargar a voz e chorar. "Um gol extremamente importante, como tem que ser, na luta, na força, na garra, como foi o ano, como foi a vida dos chapecoenses, que há um ano choravam pelos seus mortos aqui na Arena Condá. E a gente chora de felicidade, de alegria, um ano depois. A gente fica emocionado com o gol de Túlio de Melo", completou.

Maluco, que isso, essa narração do Henzel no gol do Túlio de Melo é de arrepiar — Tão deixando a gente sonhar (@bielhcruz) 4 de dezembro de 2017

A narração de Rafael Henzel no gol que garantiu a Chapecoense na pré libertadores foi muito emocionante — Jamilton (@JamilCantanhede) 4 de dezembro de 2017

A narração do Rafael Henzel no gol da classificação da Chapecoense para a Libertadores é o maior momento do futebol no ano de 2017. — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) 4 de dezembro de 2017

Eita me arrepiei todo ouvindo a narração do Rafael Henzel no gol da Chape, oq foi isso — Pira (@Leeo_Piraa) 4 de dezembro de 2017