Ousadia bate Pedalada por 13 a 9 em pelada de Neymar e Robinho; veja lances

Na noite desta quinta-feira, Neymar e Robinho organizaram a pelada beneficente "Ousadia x Pedalada" no Estádio do Pacaembu. E levou a melhor o jogador do Barcelona, que marcou quatro gols e viu seu time vencer o amistoso por 13 a 9. A partida contou com homenagens à Chapecoense. No intervalo, por exemplo, Neymar se enrolou na bandeira do time catarinense. A renda de R$ 930,6 mil arredacada no jogo será revertida para o Instituto Neymar Jr., que atende criança na Praia Grande.

BATER NO MICKEY

Em um dos lances do gol, ele recebeu na entrada da área e, de primeira, aplicou chapéu em Amaral, o coveiro, e tocou de cobertura na saída do goleiro. Questionado na saída do gramado, o ex-volante definiu assim o lance: "A gente não sabe se pode chegar mais forte, se não pode... Se estou na Disneylândia, eu vou bater no Mickey?"

POR FAVOR, NÃO ME DRIBLA!

Em um momento na lateral, Neymar foi marcado por Fred, do Desimpedidos. O youtuber, com medo de ser humilhado pelo craque, ajoelhou no chão e implorou para que não fosse driblado. Mas a oração não deu certo. Depois de pedir calma, Neymar conseguiu uma bela finta e deixou Fred na saudade.

SAFADÃO CRAQUE

Quem mostrou que tem intimidade com a bola foi Wesley Safadão. No campo apenas no primeiro tempo, o cantor deu uma incrível caneta em Junior Caiçara e, em um cobrança de pênalti, deixou Zidane no chinelo ao bater de cavadinha.

Toma que é de Graça veio de garfo no @wesleysafadao #wesleysafadao #Ousadia #Pedalada #Neymar #Robinho #ViloesFc Um vídeo publicado por viloesfc (@viloesfc) em Dez 23, 2016 às 4:42 PST

MASSA TRÊS VEZES

O "desaposentado" Felipe Massa foi o escolhido para cobrar pênalti sofrido por Neymar. Mas ele só fez o gol na terceira tentativa. Na primeira, acertou a trave e o árbitro Rodrigo Braghetto indicou invasão, mandando que a cobrança fosse repetida. Na segunda tentativa, o goleiro defendeu e nova invasão foi assinalada. Só na terceira vez é que o ex e atual piloto da Williams conseguiu anotar seu gol.