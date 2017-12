'Ousado grogue': Felipe Melo publica fotos e vídeos antes e depois de operar mão

Na noite desta terça-feira, o meia Felipe Melo, do Palmeiras, foi submetido a uma cirurgia na mão esquerda devido a uma fratura na região. Em sua conta no Instagram, o jogador publicou fotos e vídeos antes e depois do procedimento.

Ao mostrar a mão com um acesso venosos, ele brincou que estariam "criando o Wolverine". Depois da cirurgia, ele tranquilizou os palmeirenses e disse que estava tudo bem. "Correu tudo bem, graças a Deus. A anestesia está pegando um pouco ainda, mas está tudo bem. Ousado grogue", declarou Felipe Melo.

Além do problema na mão, o camisa 30 do Palmeiras também sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo, e deverá desfalcar o alviverde por cerca de seis semanas.

Felipe Melo já havia sofrido uma lesão mais séria neste ano, quando se chocou de cabeça com o companheiro Yerry Mina, no clássico contra o Corinthians, na Arena, em Itaquera. Na ocasião, ele conseguiu se manter em campo por mais alguns minutos, mas depois foi substituído e, após a partida, teve que levar 13 pontos no local.