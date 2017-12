Outro golaço contra é marcado do meio de campo neste fim de semana; veja

Este foi mesmo o fim de semana dos golaços contra. Após o belíssimo chute do volante francês Kondogbia, da Inter de Milão, que marcou por cobertura no amistoso contra o Chelsea, quem fez o seu golaço foi o lateral esquerdo José Angel, do clube espanhol Eibar, no amistoso contra o alemão Schalke 04. Pena que, a exemplo do outro lance, foi do lado errado.

José, ex-jogador do Porto, Real Sociedad e Roma, que assinou recentemente com o Eibar até 2020, tentou atrasar a bola para o goleiro Riesgo e fez um bonito gol por cobertura. Nada foi possível fazer para uma defesa, tão preciso foi o chute.

Após o lance, o lateral foi consolado pelos adversários. Pior ainda: com o golaço contra, o Schalke venceu o jogo por 1 a 0.

Assista ao lance: