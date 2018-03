Páginas na internet fazem sucesso mostrando a festa das torcidas

Os nomes são parecidos: O Canto das Torcidas e O Show das Torcidas. O conceito, também: mostrar as festas bonitas que os torcedores realizam ao redor do mundo, levando tanto aos estrangeiros a festa que os brasileiros fazem quanto mostrando a deles a nós. Com essa missão, as duas páginas produzem vídeos, conectam torcedores de diferentes parte do mundo e começam a obter destaque no nicho futebolístico brasileiro.

“Sempre fomos apaixonados por torcidas, nossa motivação era ter um lugar para falar somente sobre elas, uma mídia feita para os torcedores, onde as torcidas teriam seu devido valor”, conta o designer gráfico Alessandro Figueira, do O Show das Torcidas. O publicitário Adelino Martins, do O Canto das Torcidas, relata algo parecido, dizendo que não via divulgação das ações boas das torcidas brasileiras.

Assim, as duas páginas passaram a produzir fotos, textos e vídeos mostrando as festas realizadas por torcidas brasileiras e estrangeiras,encontrados em canais estrangeiros, enviados por torcedores ou mesmo produzidos pelas próprias equipes. Um tipo de postagem que faz bastante sucesso são vídeos de estrangeiros com legendas em português - no caso do ‘O Show’, o mais visto é a versão da torcida do San Lorenzo para a música Despacito, um milhão de visualizações no total; no ‘O Canto’ é uma da torcida do Raja Casablanca, com dois milhões. Segundo Adelino, graças ao vídeo, torcedores de Cruzeiro, Ponte Preta e Fortaleza se inspiraram na música marroquina para criar versões em português.

Um ponto em comum entre as duas é que não aceitam vídeos que façam apologia à violência e às brigas. “Decidimos não ficar ganhando exposição com emboscada, briga ou coisas do tipo. Isso já é muito ventilado em outras páginas, sempre buscamos ser diferentes”, afirma Adelino. Da mesma forma, Alessandro conta já ter excluído pessoas da equipe por terem postado esse tipo de conteúdo.

Presente no youtube, facebook, instagram e twitter, ‘O Show’ tem 103 mil seguidores no total, enquanto O Canto também marca presença em todas, com 493 mil pessoas que acompanham o trabalho através delas, e também tem um site próprio. No canal do youtube, os vídeos do ‘O Canto totalizam 13 milhões de visualizações e os do ‘O Show, 3,5 milhões.

Com maior estrutura, ‘O Canto’ já obteve alguns patrocínios, que lhe valeram convites para eventos como a final da Copa do Nordeste 2017, entre Bahia e Sport, e pensa em enviar um representante para a Copa da Rússia, além adicionar mais gente à equipe formada por doze pessoas. Por sua vez, ‘O Show’ ainda tenta comprar uma câmera e arranjar parceiros para aumentar a produção de conteúdo próprio, além de criar um site.

Enquanto os planos para crescer a audiência não saem do papel, as equipes continuam mostrando o que de mais bonito e criativo as torcidas fazem ao redor de todo o mundo, seja no América Latina, na Europa ou mesmo na África e Ásia.