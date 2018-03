Pai de atacante do São Paulo aparece em dois álbuns sem nunca ter sido convocado

Nos próximos dias chegará às bancas o álbum mais aguardado do ano: o da Copa do Mundo. É comum que jogadores tenham seus rostos estampados nas figurinhas e não sejam convocados para o Mundial de seleções, mas John Jairo Tréllez, pai de Santiago Tréllez, atacante do São Paulo, nunca foi convocado e aparece em dois álbuns: da Copa do Mundo na Itália e nos Estados Unidos.

Aposentado desde o ano de 2006, o ex-jogador brincou com a situação. "Hahaha, eu não fui a nenhum Mundial, mas pelo menos eu saí duas vezes no álbum", escreveu em sua conta no Twitter, ao compartilhar fotos de suas duas figurinhas que fizeram parte dos álbuns de 1990 e 1994.

Jajaja, no fui a ningún mundial pero por lo menos salí dos veces en el álbum... pic.twitter.com/sAvm1Fv9GN — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) 14 de março de 2018

Seleção brasileira

Na última edição do álbum, em 2014, quando a Copa do Mundo foi no Brasil, apenas Robinho estava no álbum e não jogou o campeonato em casa. No seu lugar, Jô foi convocado. Na edição anterior, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e André Santos tiveram seus rostos estampados mas também não foram convocados para a edição do torneio na Africa do Sul.

Apenas na edição de 1990 todos os jogadores brasileiros presentes no álbum foram convocados. Isso se contarmos desde 1970, quando o álbum começou a ser comercializado no formato parecido com o atual.