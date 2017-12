Pai de Neymar faz alerta após lesão de Torres: 'Até quando?'

O choque de cabeça entre Fernando Torres, do Atlético de Madrid, e Álex Bergantiños, do Deportibo La Coruña, assustou o mundo do futebol, nesta quinta-feira. O atacante colchonero caiu desacordado no gramado do Estádio Municipal de Riazor e teve que ser levado de ambulância para um hospital próximo. Apesar do susto, o espanhol foi liberado na manhã desta sexta, sem uma contusão grave.

O acidente despertou no pai de Neymar a lembrança da jogada forte que seu filho sofreu de Juan Camilo Zúñiga, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, entre Brasil e Colômbia. À ocasião, o camisa 10 da seleção brasileira levou uma joelhada nas costas, o que causou uma fratura na terceira vértebra lombar e o tirou do restante do mundial. Através de sua conta oficial no Instagram, o pai do jogador fez um alerta.

"Uma cena forte! Meu filho já foi vítima, todos sabem, em um lance parecido, na Copa de 2014. E desde aquela data inesquecível para mim, venho perguntando até quando a arbitragem permitirá que lances como esses ocorram, em que um atleta usa uma força desproporcional e desnecessária, por trás, tirando totalmente a possibilidade de defesa do atleta que sofre a carga. Mais uma vez um lance como esse ocorre e não é mostrado sequer um cartão amarelo (para quem faz a falta). Quantos atletas devem se lesionar até que este tipo de lance seja banido do futebol? Fica a minha torcida pela pronta recuperação do Fernando Torres", publicou.