Pai de Neymar publica foto de comitiva do PSG em mansão do craque

Parece que os dirigentes do Paris-Saint Germain realmente querem comprovar a volta de Neymar ao clube. Nesta segunda-feira uma comitiva do clube parisiense confirmou presença no Brasil para visitar o craque, que se recupera de uma cirurgia realizada no pé direito.

+ Marquezine vence rodada de pôquer em mansão de Neymar; veja

+ Incrível! Goleiro faz gol nos acréscimos e dá vitória a seu time

+ Mito: Não existe figurinha difícil ou carimbada no álbum, garante Panini

Em seu perfil oficial no Instagram, o pai de Neymar publicou uma foto para registrar o momento. "Visita do dia ao Neymar. Obrigado PSG", escreveu em sua conta.

O catari Nasser Al Klelaif, dono do PSG, foi um dos mandatários que confirmou presença na mansão do jogador em Mangaratiba. Antero Henrique, diretor esportivo da equipe, também estava no loca.

Neymar entra para a segunda semana de recuperação no Brasil, após cirurgia no 5.º metatarso do pé direito. A indicação médica é que nos primeiros dias ele tenha de manter o pé para cima, sem pisar. O tratamento levará até três meses.

Veja o post original: