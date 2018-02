Palermo vai gastar 10 mil euros por um sorvete arremessado em juiz

O Palermo vai gastar 10 mil euros por causa de um único sorvete. O decisão vem do juiz de esportes da Serie B que multou o clube italiano pelo lançamento de um cone no árbitro Eugenio Abbatista durante a segunda metade da partida contra o Foggia.

Assim que o árbitro mostrou um cartão vermelho ao meio-campista do Palermo, Igor Coronado, ele foi atingido pelo cone no braço direito mas escapou ileso do incidente. Além de ter que pagar uma multa de 10 mil euros, cerca de 40.7 mil reais, o time também foi derrotado por 2 a 1.

O sorvete siciliano, agora, entra no hall dos objetos mais estranhos que já choveram no campo durante uma partida de futebol: donouts, moedas, bolinhas de tênis, banana, scooter e até um porco pequeno já foi arremeçado na liga polonesa. Fora aquela outra vez que uma cabeça de porco foi lançada contra Luís Figo pelos adeptos do Barcelona.