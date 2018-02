Palmeiras abre a Academia de Futebol para transmitir partida aos torcedores

O torcedor do Palmeiras poderá contar com uma nova experiência para acompanhar o duelo contra a Ponte Preta, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O clube vai abrir as portas da Academia de Futebol para transmitir o jogo aos fãs.

Aos interessados, a partida será exibida em um telão na sala de vídeo do centro de excelência, que atualmente é usada para palestras nas concentrações da equipe alviverde.

Para participar o torcedor do Palmeiras terá que desembolsar o valor de R$ 120,00 para os sócios-torcedores Avanti e R$ 180,00 para os demais fãs. A entrada inclui alimentação, bebidas não alcoólicas e estacionamento gratuito na própria Academia. Acesse o site www.palmeirastour.com.br e garanta o seu lugar. As vagas são limitadas.