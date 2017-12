Palmeiras abre setor no estádio com entrada grátis para crianças de até 6 anos

Para estimular a ida de crianças aos seus jogos, o Palmeiras decidiu inovar e abriu um setor no Allianz Parque em que os sócios-torcedores podem levar, sem custos, um jovem de até seis anos para acompanhar as partidas que a equipe disputa dentro de seu estádio.

O setor "Família Palmeiras" estará localizado nos setores 128A, 128B, 129A e 130A da arena e o acesso será pelo portão C. O responsável deverá retirar o ingresso cortesia da criança junto aos orientadores que estarão na catraca em dias de jogos. Estes locais estarão equipados com banheiros exclusivos com fraldário, lanchonete e atividades destinadas ao público infantil.

A estreia desse programa será no clássico contra o São Paulo, no próximo dia 11. Apesar da iniciativa ser bastante bacana, ela não vale em todos os jogos. Na Libertadores e em duelos eliminatórios, como a fase mais aguda do Paulistão, o programa fica suspenso.