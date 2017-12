Palmeiras comanda seleção do Brasileirão 2016; Gabriel Jesus é eleito craque

Campeão do Brasileirão, o Palmeiras comandará também a festa dos melhores do campeonato, nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Segundo o portal UOL, sete jogadores do alviverde foram eleitos para a seleção da competição. Além disso, Cuca e Gabriel Jesus ganharão nas categorias melhor técnico e craque do torneio, respectivamente. A eleição é realizada através de votos de técnicos, jogadores e jornalistas.

De acordo com o UOL, os melhores do Brasileirão 2016 são: Jaílson (Palmeiras); Jean (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Yerri Mina (Palmeiras) e Jorge (Flamengo); Tchê Tchê (Palmeiras), Moisés (Palmeiras), Diego (Flamengo) e Dudu (Palmeiras); Robinho (Atlético-MG) e Gabriel Jesus (Palmeiras). Vitor Bueno, do Santos, será o jogador revelação do ano e o técnico Jair Ventura, do Botafogo, será o treinador revelação.