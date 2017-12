Palmeiras dá chance para torcedores jogarem na Academia neste Dia dos Pais

O Palmeiras vai promover mais uma ação do "Jogue na Academia" neste domingo, em homenagem ao aniversário do clube e também em comemoração ao Dia dos Pais. O evento começa às 9h - há vagas para 180 torcedores - e os preços variam de R$ 850 a R$ 1.150, com descontos para sócios do programa Avanti.

O torcedor será protagonista e poderá viver um dia de jogador de futebol, com direito a atuar em um dos campos da Academia de Futebol, simular uma entrevista coletiva na sala de imprensa e interagir com os ídolos Paulo Nunes, Euller e Júnior Baiano, que fizeram parte do elenco campeão da Libertadores de 1999.

No total, serão oito partidas com 30 minutos de duração cada uma. Os torcedores poderão fazer ainda um tour pelas dependências da Academia de Futebol e conhecer o Centro de Excelência utilizado pelos jogadores do elenco profissional.

O torcedor que participar também vai levar para casa um DVD com os melhores momentos do dia e um uniforme completo da equipe.

"Nós queremos que esse momento seja especial na vida de cada palmeirense. É o desejo de qualquer torcedor conversar com seus ídolos e ainda jogar na Academia de Futebol", diz Bruno Paste, gerente da Palmeiras Tour.

