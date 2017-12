Palmeiras divulga vídeo dos bastidores da estreia de Borja pelo clube

Na manhã do último sábado, o colombiano Miguel Borja enfim foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras, herdando a história camisa 12. Horas mais tarde naquele mesmo dia, estreou e também marcou seu primeiro gol pelo clube, o terceiro da vitória alviverde por 4 a 1 sobre a Ferroviária, no Allianz Parque.

No domingo, o canal oficial do clube no YouTube divulgou imagens dos bastidores da estreia do colombiano pelo Palmeiras. "O começo aqui foi especial. A vontade de jogar era muita e hoje estou feliz por isso", declarou o atacante no vídeo. "Saudações para toda a torcida do Palmeiras. Muito obrigado e espero fazer muitos gols."