Palmeiras e patrocinadora 'flertam' no Twitter antes de fechar acordo

A parceria entre Palmeiras e a Crefisa deu muito certo em 2016, com o clube se sagrando campeão brasileiro muito por causa do aporte financeiro da financiadora de crédito. E parece que esse "casamento" vai continuar bastante forte em 2017, já que, através do Twitter, os dois perfis oficiais trocaram "flertes apaixonados" e deixaram claro que o novo acordo deve ser anunciado já nesta quarta-feira.

Confira os posts:

Oi @Crefisa é o que eu estou pensando? Renovar a parceria de maior sucesso do Brasil? — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 7 de fevereiro de 2017

O "bate-papo" empolgou ainda mais a torcida, que está praticamente em êxtase com a iminente contratação do colombiano Borja, algo que ficou bastante explícito após uma entrevista do atacante para o Estadão.