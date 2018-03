Palmeiras 'faz suspense' para lançar camisa com ídolos Cesar Sampaio e Sergio

Às vésperas da final do Campeonato Paulista diante do maior rival, o Palmeiras lançou um novo uniforme nesta quinta-feira com bastante suspense. O alviverde utilizou as redes sociais para mostrar a nova camisa em uma transmissão ao vivo que contou com os ex-jogadores César Sampaio e Sergio, ídolos do clube nos anos 1990. É o último modelo produzido pela Adidas, visto que a Puma fechou acordo para ser o novo fornecedor de material esportivo do clube.

O ex-volante e o ex-goleiro relembraram os momentos das suas chegadas ao clube no início da carreira, enquanto que os apresentadores "escondiam" o modelo. Eles inicialmente mostraram um vídeo do atacante Willian, este comentando o desenho da camisa, e já no final da transmissão, o goleiro Fernando Prass mostrou e vestiu a "Camisa I", como foi chamada pelo clube.

O modelo tem a cor verde em tom mais forte, e uma estrela vermelha sobre o escudo do clube. Jaílson, Felipe Melo e Willian posaram com o modelo, que foi elogiado por César Sampaio.

"É muito bonita. Alviverde imponente!", bradou o ex-volante. "Espero que essa camisa possa trazer boas energias aos torcedores e a nós também, que somos admiradores do elenco".

Sérgio também elogiou a nova camisa e enalteceu a presença dos dois ídolos no lançamento. "Agradeco ao Palmeiras por nos convidarem, varios outros ídolos poderiam estar aqui. E representamos outros ídolos do clube. De coração muito obrigado a todos", encerrou.

O Palmeiras enfrentará o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista neste sábado, às 16h30 (de Brasília).