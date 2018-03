Palmeiras faz tour na Arena com a presença do ex-jogador Zé Roberto

O tour pelo Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, vai ganhar uma novidade na próxima quinta-feira, 8: a presença do ex-jogador Zé Roberto. Quem for ao local poderá conhecer o ídolo alviverde no dia do clássico contra o São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista.

O jogador vai interagir com os visitantes durante uma parte do tour, tirar fotos e dar autógrafos. Depois, vai caminhar com os turistas até vestiário do Palmeiras - espaço onde seus discursos entre 2015 e 2017 ficaram famosos.

O tour permite ter uma visão panorâmica do estádio, passar pelos camar,otes, vestiários e subir no túnel que os jogadores passam antes de entrar no gramado.

Outros importantes clubes do mundo realizam tours em seus estádios, como o Boca Juniors e o River Plate, na Argentina, e o Barcelona e o Real Madrid, na Espanha.

Serviço

Allianz Parque Experience Ídolos: Zé Roberto

Horário: quinta-feira, 8 de Março, às 14h00

Preço: R$ 240,00

Duração: aproximadamente 1 hora e 40 minutos